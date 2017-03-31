蛋洗教部官員被判拘役 高若想將提上訴

政大生高若想在教育部高教司專委頭上「爆蛋」，今天被判拘役20天。高若想表示，這個行為並非對個人污辱，而是對教育部政策提出抗議，因此將提出上訴。

政治大學學生高若想抗議兼任助理納保爭議，在教育部高教司專委王淑娟頭上「爆蛋」，台灣台北地方法院檢察署檢察官調查後，認為高若想行為已涉犯刑法侮辱公務員公署罪，提起公訴。台北地方法院今天審結，依侮辱公務員公署罪判高若想拘役20天，得易科罰金，還可上訴。

她表示，起訴書寫到有妨礙公務和污辱公務員的犯意，但開庭時他們就曾主張，這個行為不是個人對官員個人身分，而是對教育部長期的作為不滿，在抗爭場合中，對教育部政策提出抗議，並非對個人污辱，因此她不服判決，將提出上訴。

高若想指出，她從2012年就開始關注兼任助理權益議題，而教育部和勞動部在2014年提出兼任助理指導原則後，至今狀況還是沒有改善，現在還在擔任教學助理的她，依舊沒有勞保，學生助理們能夠做的手段都已經做了，最後才無可避免用教育部覺得不夠理性的方法訴求。

爆蛋風波讓高若想受到關注，她也表示，希望大家看到的是全國28萬名兼任助理勞動處境，不要聚焦在爆蛋動作上，她往後也會繼續為兼任助理爭取權益。

對於教育部高教司專委王淑娟，高若想也表示，如果專委個人因此感到受傷，他們也覺得很抱歉，但也希望大家理解，這個行為不是針對專委個人，而是針對教育部政策。1060331

(中央社)