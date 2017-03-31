巴黎華人抗議集會 疑有犯罪組織涉入
一名住在巴黎的中國大陸僑民遭法國警方擊斃，引發華人社群抗議，在集會中偶有暴力衝突。法國媒體報導，情報單位懷疑有中國秘密犯罪組織涉入其中，意圖趁機擴張勢力。
法國警方於26日接獲一起有關家庭糾紛的通報，前往巴黎第19區的中國大陸僑民劉少堯（音譯）住處，最後擊斃劉少堯。
警方說劉少堯持剪刀攻擊警員，才開槍回擊；劉少堯家屬則表示，剪刀是用來料理魚肉，警員破門而入後，很快就開槍。雙方各執一詞，事件過程還待釐清。
事發後，華人社群連續數晚在不同地點悼念並要求真相，集會中偶有警民衝突。
根據巴黎人日報（Le Parisien），法國國內情報總局（DGSI）調查這些衝突後撰寫一份機密報告，內容指可能有中國秘密犯罪網絡在集會和暴力事件幕後運作；警方也在集會現場認出一些人，這些人試圖在死者家屬不知道的情況下滲透進集會，其中包括一名涉嫌仲介賣淫的重點人物。
報導引述報告內容表示，秘密犯罪網絡可能有意利用集會以擴大對華人社群的掌控勢力；報告還提到，秘密犯罪網絡在第19區和巴黎北郊城市奧貝維埃（Aubervilliers）頗有影響力。北京對此並不樂見，可能藉這次事件與當地華人社群加強連結，不讓秘密犯罪組織為所欲為。1060331
(中央社)
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