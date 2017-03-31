盤查違停遭衝撞 查獲通緝犯攜毒

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黃姓男子衝撞員警企圖逃逸，但仍遭警方制伏逮捕。（王揚傑翻攝）

今（31）日 下午3時50分，新北市海山警分局巡邏員警於新埔捷運站4號出口外發現自小客車違規停車，員警上前驅離時，見駕駛25歲黃姓男子神色慌張，遂要求黃男熄火受檢，詎料，黃男竟猛踩油門企圖逃逸，陳姓警員情急下伸手拉住方向盤阻止行進，黃嫌拒捕衝撞，波及一旁2部汽車及1輛機車，同時造成陳員右手肘、右頸及右眼角3處擦傷。

經支援警力到場協助制伏黃嫌，查出黃嫌為毒品通緝犯，且於車內查獲安非他命16包。偵訊後，警方依毒品危害防制條例、毒品通緝及妨害公務罪嫌將黃嫌移送偵辦。

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(中時)