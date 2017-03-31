讓料理變漂亮！東京食器快閃店與東京同價
日本電商平台東京食器在京站時尚廣場力邀下於連假期間在館內快閃展售，商品除了知名的有田燒品牌KIHARA、1616 arita japan外，還有頂級餐廳專業用餐具M-Style，在日本直接平行輸入下，價格更具競爭力，幾乎與東京差不多。
其中KIHARA有田燒更有不少富士山創意圖騰的杯盤等，也成為台灣富士山迷尋寶重地。根據百貨業者指出，東京餐具進口來台分佈各個居家複合店，價格即使比東京貴一倍，仍賣的嚇嚇叫，看好台灣消費力，而與東京食器合作於春季於館內推快閃店，提供更多生活消費新選擇。
東京食器（TABLEANDSTYLE.COM)台灣行銷長方貞云指出，M-Style為日本餐廳營業用器皿的專業品牌，一般只走餐廳通路，不提供零售，在日本與Table & Style東京食器獨家合作，讓消費者也能有機會體驗高級餐廳的風格器皿。
而1616 arita japan的TY Standard 系列美型菊皿，則是以400年前古時燒窯的器皿為意象，加上新時代的原料材質，開發一系列符合現代飲食生活的多樣化器皿。由創意總監柳原照弘設計師操刀，外型簡約但立體感十足的器皿，可隨創意發展出各種擺盤樣式，以不上釉般的原色美感，利用高密度陶土，烘托出有田燒最原始的素雅之美，快閃店所展售美型菊皿，是與東京皇宮飯店合作的聯名款，稱之為palace plate。
(工商)
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