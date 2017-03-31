澎湖縣召募環境教育志工 開始報名

為提升澎湖縣民眾環境教育及社會公民素養，共創永續發展之未來，縣府環保局依環境教育法第20條及志願服務法，特別訂於4月15、16日2天假本縣生博物館辦理「澎湖縣環境教育志工招募暨培訓課程」，期能透過志工之培訓，建立環境教育人才，以滴水之泉集結成一股環保洪流，共同宣導環境保護政策及經驗分享，以實際行動做為開啟澎湖縣邁向永續發展之鑰，推展環境教育的工作，不能沒有你。

澎湖縣環保局表系兩天的課程內容包含了「當前環境現況與環境保護政策」、「環境教育宣傳實際演練」、「環境教育規畫與執行」、「環境教材與教法」、「環境倫理」、「環境教育概論」、「解說與演講技巧」、「環境教育實務與經驗分享」等知識與實務操作課程，授課講師則集結了對「環境教育」專業領域的知名專家學者，包括國立台中科技大學通識教育中心葉凱翔老師、國立師範大學環境教育研究所博士候選人林維捷老師及英國文化協會教育推廣專員蕭人瑄老師等，課程中老將以互動式教學來帶領學員，讓學員都能實際體驗到環境教育的實際意涵，提昇後續志願服務品質。

(中時)