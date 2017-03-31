支持公益 「杯墊彩繪DIY」讓病童進入繪畫異想世界！

我要評比

小朋友在杯墊上畫出三國故事-諸葛亮與司馬懿圖案。（圖片提供／微風慈善基金會）

大、小朋友親手DIY彩繪杯墊，畫面溫馨。（圖片提供／微風慈善基金會）

活動現場藝人吳怡德以獎徵答方式與孩童互動熱烈。（圖片提供／微風慈善基金會）

兒童節是屬於孩童的特殊節日，微風慈善基金會與台大兒童醫院合作，連續3年舉辦「杯墊彩繪DIY」活動，由基金會義工協助病童發揮創意，希望透過彩繪杯墊將病童帶入繪畫的奇妙世界，激發想像力一起歡慶兒童節。

微風慈善基金會今年特別準備100份彩繪用品，短短1小時就被病童與家長索取一空，現場氣氛熱烈；其中有位小朋友在杯墊上描繪經典三國故事-諸葛亮與司馬懿圖案驚艷全場，藝人吳怡德更以有獎徵答方式，讓小朋友們了解保健身體的重要性。

許多病童因治療疾病經常出入醫院，對醫院充滿打針、吃藥的可怕印象，微風慈善基金會希望透過DIY彩繪活動，增進親子互動關係，創造更多歡樂回憶。

(中時)