國中生林冠諺嚮往當補教名師 自拍教學影片教同學
嘉義市北興國中學生林冠諺考取嘉中科學班，他想當補教名師，又熱心助人，自製英文科講義並自拍教學影片，提供同學使用、點閱，與同學互相教學，校長張金龍誇他有孔老夫子教人不倦的精神。
今年嘉中科學班甄選考試錄取25名，北興國中科學社團成員李承祐、張子泓等14人考取，占科學班一半人數，居雲嘉地區國中之冠，科學社的成員來自普通班、資優班、管樂班，利用每天最後一節課及周六集訓，由羅俊明老師指導。
科學社學生分工合作，依照各自擅長的科目，自製講義，互相教學，提高學習效率，張淵荏印製化學單張講義、李承祐製作數學講義在臉書開設群組供應大家點閱。
但大家都對語文科興趣低，一心嚮往補教名師的林冠諺，靈機一動，索性自己化身為補教小老師，利用課餘蒐集英文科的資料及試題，編製厚達約500頁的講義，並自拍數十餘段各約20至30分鐘的教學影帶po網，提供同學閱覽使用，雖然同學糗他「點閱率低」，但他毫不在意，樂在為同學服務，校長張金龍讚許他「有孔老夫子的精神」。
(中時)
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