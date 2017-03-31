金正男遺體運回北韓 嫌犯據報隨同返國
吉隆坡和平壤協議，以北韓領導人金正恩兄長金正男遺體交換9名大馬外交人員和家屬回國。路透社報導，3名涉案北韓嫌犯也隨機返國，有人在北京機場發現其中兩人。
路透社報導，據取自日媒的畫面顯示，北韓駐吉隆坡二等祕書玄光成（Hyon Kwang Song，音譯）及國營的高麗航空（Air Koryo）職員金旭日（Kim Uk Il，音譯），都在昨晚從吉隆坡飛往北京的航班上。
官方雖未證實這兩人離境的消息，但據大馬警方在命案調查期間公布的訊息可認出他們身分。日本電視台TBS拍到據信為金正男遺體的棺木裝上同一架飛機，雖然此事也同樣未獲有關當局證實。
據馬國媒體報導，還有第三名又名詹姆士（James）並與上述兩人共同藏身平壤駐吉隆坡大使館的北韓男子李志宇（Ri Ji U，音譯），也被送回國，
這些北韓人士和金正男的棺木預計今天經北京轉機回平壤。
美聯社報導，其中兩人今天在北京機場被人看見。據信他們當時正在趕搭回北韓的航班。（譯者：中央社周慧盈）1060331
(中央社)
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