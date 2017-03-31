李元簇告別人間 茶花國寶嘆知音少一人

前副總統李元簇辭世，今天追思會後將火化樹葬，他生前熱衷茶花因而結識「茶花國寶」葉國針，高齡90歲的葉國針雖淡看生命消逝，仍不免黯然感嘆「以後少個可聊茶花的老友」。

李元簇8日辭世，享壽94歲，家屬今天在苗栗頭份家中舉行家奠禮，隨後移靈台北市第一殯儀館辦理追思會，由副總統陳建仁任主祭官，總統蔡英文頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義等歷任正副元首都到場送別。

李元簇卸任國家副元首後遠離政壇，退休生活恬靜淡泊，寄情山水、書法，特別喜愛茶花，每有茶花展覽，他常現身會場欣賞，因而結識新竹茶花達人葉國針，兩人年紀相仿，熱衷茶花交流，成為好友，李元簇位於苗栗頭份的寓所庭院內，就有許多出自葉國針的茶花盆栽。

現年90歲的葉國針，自小愛花，10多歲時，一次偶然機會在親戚家看到3株茶花，立即被深深吸引，即便已過數十年，回想起那一次的驚豔「實在是漂亮」，眼神中仍流露當年青春少年的一股熱情。

熱愛茶花，猶如一顆種籽在心中萌芽，葉國針開始自己研究、摸索，自創「油茶根嫁接法」成為台灣第一人，總能嫁接出姿態萬千的茶花盆栽；然而，他對於開發技術、品種卻毫不藏私，大方傳授、分享，引領台灣茶花栽植蓬勃發展，累積逾70年的栽植經驗，讓葉國針贏得「茶花國寶」封號。

葉國針位於新竹香山的「八美園」擺放數千盆茶花，常吸引各界同好慕名前往，前副總統李元簇生前也數度造訪，且總是輕車簡從。葉國針說，「他來的時候很簡單、很隨和，沒有甚麼大排場，我們也就是聊茶花，完全忘了他是副總統」。

偶爾，葉國針也會到李元簇宅邸作客，他回想2005年5月，他和家人前往李宅，當時身體還算硬朗的李元簇，還親自下廚煮麵招待，「完全沒有絲毫官架子，令人印象深刻」。

寫得一手好書法的李元簇，當天親筆署名寫下「八美園」贈與葉國針，葉家除妥善保留墨寶真跡，也拓印在石塊上，成為「八美園」入口招牌意象。

八美園中，有一盆以逾300年油茶樹嫁接的柏拜范茶花，樹形奇特，開花時節更是美麗，成為鎮園之寶，另外，高達3米的茶花盆栽，同樣令人大開眼界。葉國針說，「八美」是一種茶花品種，能開出多種色澤花朵，展現茶花的多樣與典雅。

「他走的那天，我知道」，談起李元簇離世，葉國針沒有太大情緒波動，他說「人生如同自然萬物，花開總會花謝，這是再自然不過的事」；只不過老友告別人間，歸於塵土，仍舊難免感傷「以後少了一個可以聊茶花的人」。1060331

(中央社)