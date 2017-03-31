金正男遺體運回平壤 遇害真相恐成謎

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北韓和馬來西亞因北韓勞動黨委員長金正恩同父異母哥哥金正男遇害案發生外交矛盾，隨著金正男遺體被送回北韓而告一段落，但遇害真相石沉大海的可能性變大。

南韓媒體指出，日前在馬來西亞吉隆坡國際機場遇害的金正男，他的遺體今天凌晨從馬來西亞運抵北京，今天下午又透過中國國際航空公司航班從北京運抵平壤。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，金正男遇刺案涉案人、北韓駐馬來西亞大使館二等秘書玄光城和高麗航空職員金旭日也一同返回北韓。這兩人前一天下午從吉隆坡搭乘馬航航班於今天凌晨2時許抵達北京，之後暫時留在北韓駐中國大使館。

2月13日，金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場遇刺。大馬當局指出嫌疑人中包括北韓公民，導致吉隆坡和平壤雙方矛盾升級。

本月30日，北韓和馬來西亞舉行會談，針對死者遺體交給北韓遺屬達成共識，雙方還同意解除對對方國家公民的出境禁令。

被北韓扣留的9名馬來西亞公民31日離開平壤返回吉隆坡。1060331

(中央社)