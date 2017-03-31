習川會在即 人民日報：戰略溝通非事務性談判
「習川會」在即，中共黨媒《人民日報》海外版3月31日發表評論員文章指出，中美關係正處於過渡期的關鍵時刻，這是一次兩國元首面對面的戰略溝通，不是一次就某個具體問題的事務性談判，但有望為中美關係注入更多的確定性。大陸《環球日報》也指出，中美從「拖延」對抗走向「遠離」對抗的可能逐步增加。
《人民日報》以〈中美關係需從戰略和長遠出發〉為題指出，習川會有三大看點，如何處理雙邊層面的具體問題、如何應對地區和全球層面的議題，以及如何把握兩國戰略層面的關係；文章稱，川普「讓美國再次偉大」的「美國夢」與習近平「實現中國民族偉大復興」的「中國夢」二者之間看似存在矛盾和衝突，但雙方經過深入溝通，依然有可能產生共鳴。
文章也稱「習川會是一次兩國元首面對面的戰略溝通」，不是一次就某個具體問題的事務性談判，或達成某種「交易」，並引述大陸外長王毅所言，中美雙方在把握和設計兩國關係走向時，應當有歷史縱深感和未來穿透力。
大陸《環球時報》也發表評論表示，中美已經形成的龐大合作規模充滿兩國社會的現實利益，合作的利益慣性太大，沒有人可以承擔得起毀掉中美合作的責任。該文稱，北京、華盛頓會從「拖延」對抗逐漸走向「遠離」對抗，如此可能性似乎在增加，中美若想為21世紀尋求一個好的結果，那麼現在是雙方對彼此戰略疑慮構建一個強有力的管理框架的時候。
(旺報)
關鍵字：習川會
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