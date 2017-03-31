太強了！斗六國中包辦雲林縣科展4項第一

我要評比

斗六國中有8件科展作品獲獎，其中4件獲第一名，有5件將代表雲林縣參加全國展，其中4件是丁崇祺老師（左四）指導。（斗六國中提供）

縣長李進勇頒獎表揚國中小各組第一名。（周麗蘭攝）

明年全國科展競賽在雲林舉行，雲林縣舉辦縣賽選拔，斗六國中強棒出擊，除囊括數學、物理、化學、地球科學四組第一名外，全縣各組擇優七件參加全國賽，該校占了五件，其中四件是丁崇祺老師指導！

雲林縣第57屆中小學科展有數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學共六組，共有212件作品參賽，經過教授組團嚴格評選，78件作品獲佳作以上獎項，其中國中7件、國小6件將代表雲林縣參加全國賽。

斗六國中鼓勵師生參賽，全校一、二年級共38班都提案，選出9件參加縣賽，8件入選，其中有4件勇奪第一名，生物組獲第二、三名，化學組第三名，生活應用組佳作，成績傲視群倫。

縣長李進勇今日親自頒獎78件得獎作品，斗六國中校長林俊賢一再上台，李進勇打趣「怎麼又是你」。

更難得的是，雲林縣擇優七件參加全國賽，斗六國中就有五件，五件中有四件是理化老師丁崇祺指導，包括物理「雷神索爾之電光一閃」、化學「真相只有一個」、生物「逆境而生的紅鳳菜」、地球科學「打破沙土排到底」，可說所向無敵。

丁崇祺帶領學生腦力激盪，尋求環球科大、雲林縣警局協助研究，學生們從蒐集資料、實驗、解決問題、延伸主題，思考邏輯變強大，也體會與團隊合作的默契。

丁崇祺表示，「最喜歡遇到問題，遇到問題才能解決問題，科展做得太順不是好事，意味著有預設立場。

校長林俊賢說，該校近年致力發展數理教育，把科展當做發展重點，為不影響學習，學生趁中午、周末課餘討論，老師付出很多心力，學生激盪出智慧火花，成果得來不易。

斗六國中在農業縣的雲林是科展常勝軍，全國科展也頗有斬獲，包括102年化學科第二名、104年物理科第三名。

(中時)