省電燈泡假長壽 不合格率達3成
行政院消保處與標準檢驗局合作，針對市售82組燈泡進行「光束維持率」、「壽命」2項測試，結果發現有24組壽命不合規定，不合格率將近3成，其中不乏飛利浦、東亞照明等知名品牌，皆出現實際壽命比標示更短等情況，標檢局已要求業者下架改善。
由於消保處屢次接獲民眾投訴，市售燈泡宣稱壽命即長，卻常常壞掉，質疑商品品質不良。消保處與標檢局去年於大台北通路賣場進行調查，包含大潤發自有品牌、愛買自有品牌、飛利浦、東亞照明、歐司朗等，不少商品的實際壽命比標示壽命更短。
像是歐司朗某款燈泡標示壽命有6千小時，但經測試竟不到2千小時，連3分之1效能都不到，還有飛利浦某款燈泡宣稱壽命能達到1萬小時，但實際狀況是不到6千小時就熄滅，另外，在光束維持率的測試上發現，82組中有12組不符規定，其中7組未達2千小時，5組亮度不足80％。
消保處指出，省電燈泡的國家標準是2000小時，80％光束維持率，不少品牌宣稱有更高的壽命，實際測試卻發現不符規定，甚至其中有4款燈泡，一買回來就壞掉，目前已依照《商品檢驗法》廢止其商品驗證登錄，並要求業者1個月內將商品下架回收改正，違者將處10~100萬元以下罰鍰。
行政院消保處消保官王德明指出提醒民眾，購買省電燈泡時，除了注意商品是否貼有「商品檢驗標識」，以及額定電壓、燈泡功率等標示外，也可利用賣場或店家的測試設備，以確認燈泡品質。
(中時)
關鍵字：省電燈泡
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