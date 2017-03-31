男歌手拍MV自肥？連吻10次竟喊「白親了」
李建軒是歌壇「神雕俠侶」康雷和張鴻的獨生子，承襲父母的好歌喉，爸媽為栽培兒子闖歌壇，不惜將房子抵押貸款800萬力挺，如今每個月得付近2萬房貸利息，張鴻覺得很值得，也不擔心資金不足，對兒子前景有信心；他日前推出首張全創作EP《到底怎麼了》，發片僅2週便拿下佳佳唱片銷售排行榜冠軍，也算不負雙親期待。
他日前拍新歌〈I Need To Be Loved〉MV，請來有「小Hebe」之稱的廣告明星蔡昕言擔任女主角，演出兩小無猜戲碼，導演要求兩人需做出耳鬢廝磨的親密畫面，但MV初體驗的李建軒非常緊張，光一幕他要親在女生額頭上的畫面，就NG不下10多次，因表情略顯生硬，導演乾脆剪去這段畫面，堪稱「白親了」；MV劇情詮釋愛是一種成全，讓年初剛分手的李建軒掉進失戀的痛苦情境長達2天，他苦笑說：「MV後座力好強！」
(中時)
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