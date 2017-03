男歌手拍MV自肥？連吻10次竟喊「白親了」

李建軒(右)拍MV略顯生澀。(邦寧傳播提供)

李建軒(右)和女主角做出耳鬢廝磨的親密動作。(邦寧傳播提供)

李建軒拍MV略顯生澀。(邦寧傳播提供)

李建軒是歌壇「神雕俠侶」康雷和張鴻的獨生子,承襲父母的好歌喉,爸媽為栽培兒子闖歌壇,不惜將房子抵押貸款800萬力挺,如今每個月得付近2萬房貸利息,張鴻覺得很值得,也不擔心資金不足,對兒子前景有信心;他日前推出首張全創作EP《到底怎麼了》,發片僅2週便拿下佳佳唱片銷售排行榜冠軍,也算不負雙親期待。

他日前拍新歌〈I Need To Be Loved〉MV,請來有「小Hebe」之稱的廣告明星蔡昕言擔任女主角,演出兩小無猜戲碼,導演要求兩人需做出耳鬢廝磨的親密畫面,但MV初體驗的李建軒非常緊張,光一幕他要親在女生額頭上的畫面,就NG不下10多次,因表情略顯生硬,導演乾脆剪去這段畫面,堪稱「白親了」;MV劇情詮釋愛是一種成全,讓年初剛分手的李建軒掉進失戀的痛苦情境長達2天,他苦笑說:「MV後座力好強!」

