民調支持僅4％ 韓執政黨推洪準杓選下屆總統
據日本NHK新聞報導，隨著前總統朴槿惠（Park Geun-hye）今日遭拘捕入獄，韓國當前執政的自由韓國黨（Liberty Korea Party），在情勢極為不利之際推出下屆總統候選人，將由現任慶尚南道知事洪準杓（Hong Jun-pyo）代表出馬。由於朴的彈劾案被憲法法院批准，迫使韓國官方必須提早下屆總統選舉至5月，而在前聯合國（UN）秘書長潘基文（Ban Ki-moon）婉拒出馬後，執政黨一度被外界視為放棄選舉。然而，根據最新的韓國蓋洛普（Gallup Korea）民調顯示，洪準杓的支持度僅有4%，在眾多候選人中僅排在第5位，和目前領先的文在寅（Moon Jae-in）31%差距甚大。
現年62歲的洪準杓，畢業於名校高麗大學（Korea University）法學院，目前是一名注冊的職業律師，1996年投入政壇，選上首爾市議員；後於2012年代表改名前的自由韓國黨，當選慶尚南道知事（省長）一職，並於2年後成功連任至今。身兼黨代表的他，被外界視為前總統朴槿惠的派系人物之一。如今在如此不利的情況下出馬，恐怕連他自己都不看好局勢。
目前在檯面上的下屆總統候選人，除了文在寅外，還有現任忠清南道（South Chungcheong Province）知事安熙正、城南市長李在明（Lee Jae-myung）、國民之黨（People’s Party）前黨魁安哲秀（Ahn Cheol-soo）等人。韓國官方在朴槿惠前總統彈劾案通過後，現已確認下屆總統大選時間為5月9日，究竟是捲土重來的文在寅勝出，或是其他黑馬人選入主青瓦台（Cheongwadae），下屆韓國總統絕非一項輕鬆的職位。
(中時電子報)
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