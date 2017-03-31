國立花蓮高農舞蹈隊 10年內9度奪下全國冠軍
國立花蓮高農原住民舞蹈社昨天參加105學年度全國學生舞蹈比賽，以92.0高分榮獲高中職團體甲組民俗舞特優第一名，也是該校10年內第9度拿下全國冠軍的殊榮。
花蓮高農原住民舞蹈社靈魂人物剛志明老師說，今年已以「Kakita’an（祖屋）」為本次主題，整個舞碼由繫、征、確立及返本還原等4個階段組合而成，以抑揚頓挫的歌聲搭配各種輕重緩急的舞步與不同隊形的變換，學生們精湛的將「Kakita’an」代表的含意淋漓盡致的呈現出來。
剛志明與學生們為了繼續傳承原住民舞蹈社永不放棄的精神，爭取學校榮譽，練到腳破皮、全身酸痛，也從不喊累，也讓成績出爐後，學生們各個喜極而泣，眼淚紛紛奪眶而出，直呼真的非常感動與興奮。
剛志明與學生們為了繼續傳承原住民舞蹈社永不放棄的精神，爭取學校榮譽，練到腳破皮、全身酸痛，也從不喊累，也讓成績出爐後，學生們各個喜極而泣，眼淚紛紛奪眶而出，直呼真的非常感動與興奮。
此外，花蓮新城國小、化仁國中也紛紛奪下該組別冠軍，形成國小、國中、高中全由花蓮學子包辦的三喜佳績。
(中時)
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