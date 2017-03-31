春訓加強守備能力 高國麟隨隊一軍
富邦悍將內野高國麟，今開始隨隊一軍，近日有機會被登錄一軍，他表示，期盼今年能夠健康打完一整季，全壘打增加，守備也能夠比去年更好。
高國麟去年球季，在一軍出賽46場，繳出6轟、打擊率2成84的成績單，守備部分，鎮守游擊30場，守備率0.913，今年春訓還增加三壘守備練習，高國麟指出，其實一直不擔心自己的打擊，所以春訓就是針對守備加強，畢竟這方面自己真的比較弱。
春訓期間高國麟腳有點拉傷，導致出賽數不多，他表示，自己腳很容易拉傷，所以希望今年能夠好好維持健康出賽，如果升到一軍，就是盡力做好自己該做的事情，努力表現給教練與球迷們看。
高國麟也提到，去年球季結束後參加冬盟，讓自己學到很多東西，每一場比賽對自己來說都是一場學習，自己還需要增加許多守內野的實戰經驗，冬盟也觀摩到其他國家的選手，技術都很好，相當值得學習。
(中時電子報)
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