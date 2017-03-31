樹葬難接受？雲縣府建塔位安奉無主骨骸

我要評比

為安頓社口公墓挖出的425口無主先民骨骸，八德公墓無主祠竣工啟用。（周麗蘭攝）

斗六市社口公墓遷葬有425口無主骨骸，縣府在斗六市八德公墓新建無主祠存放，雖斗六公所早先已開闢九老爺樹葬區完工，更省空間也更環保，但縣府考量尊重無主骨骸的「意願」作罷，還是依傳統進塔。

社口公墓於100年公告遷葬，目前已開發為「社口水岸園區」，遷葬期間在地面層挖出800口無主骨骸，安奉於八德公墓納骨塔；並在地下層挖出歷史久遠的425口先民無主骨骸，暫置於公墓貨櫃屋。

斗六市公所102年在九安里開發2.5公頃、全縣第二個樹葬公墓，可容納4萬個骨灰，命名為「九老爺生命追思園區」，不過國人殯葬觀念未改，樹葬作法接受度不高，社口公墓的無主骨骸也未進駐。

公所表示，社口公墓遷葬的無主骨骸不少，曾建議進奉九老爺生命園區落土歸根，最終成為大地養分，但縣府認為無法替無主骨骸做主，還是依傳統保留骨骸，興建無主祠安置。

縣府原先規劃490萬元經費興建，但招標九次都無人投標而流標，一度難產，原因是單價太低，縣府追加預算70萬元，總造價560萬元，提供430個塔位，第十次才順利發包。

新建的無主祠塔位仍附有鎖頭與鑰匙，公所表示原因是怕遭人破壞，既然要安奉就保全到底。

(中時)