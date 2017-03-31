樹葬難接受？雲縣府建塔位安奉無主骨骸
斗六市社口公墓遷葬有425口無主骨骸，縣府在斗六市八德公墓新建無主祠存放，雖斗六公所早先已開闢九老爺樹葬區完工，更省空間也更環保，但縣府考量尊重無主骨骸的「意願」作罷，還是依傳統進塔。
社口公墓於100年公告遷葬，目前已開發為「社口水岸園區」，遷葬期間在地面層挖出800口無主骨骸，安奉於八德公墓納骨塔；並在地下層挖出歷史久遠的425口先民無主骨骸，暫置於公墓貨櫃屋。
斗六市公所102年在九安里開發2.5公頃、全縣第二個樹葬公墓，可容納4萬個骨灰，命名為「九老爺生命追思園區」，不過國人殯葬觀念未改，樹葬作法接受度不高，社口公墓的無主骨骸也未進駐。
公所表示，社口公墓遷葬的無主骨骸不少，曾建議進奉九老爺生命園區落土歸根，最終成為大地養分，但縣府認為無法替無主骨骸做主，還是依傳統保留骨骸，興建無主祠安置。
縣府原先規劃490萬元經費興建，但招標九次都無人投標而流標，一度難產，原因是單價太低，縣府追加預算70萬元，總造價560萬元，提供430個塔位，第十次才順利發包。
新建的無主祠塔位仍附有鎖頭與鑰匙，公所表示原因是怕遭人破壞，既然要安奉就保全到底。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。