兒童節 太平山綠博孩童免費入園
春假4天連續假日，林務局為鼓勵親子走入森林，4月1日至4日推出優惠方案，12歲以下兒童可免費進入太平山國家森林遊樂區；宜蘭綠色博覽會在4日也提供孩童免費入園優惠。
林務局羅東林區管理處今天說，為鼓勵親子攜手走入森林、體驗大自然之美，4月1日至4日推出「兒童節優惠方案」，凡12歲以下兒童憑相關證件，可免費進入太平山國家森林遊樂區。
2017年宜蘭綠色博覽會從4月1日至5月14日，於冬山河生態綠舟及冬山車站周邊社區登場。今年園區共有大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟及水原綠境5大區。
宜蘭縣政府表示，活動期間適逢兒童節，4月4日兒童節當日，12歲以下的兒童憑身分證、健保卡或戶口名簿，可免費入場。
國立傳統藝術中心委外單位全聯善美的文化藝術基金會說，4月4日兒童節當天，全國12歲以下的孩童只要持相關證件，可免費入園。
基金會表示，4月1日到4日春假期間，園區邀請「身聲劇場」每天帶來兩場次演出，並鼓勵孩童只要自己攜帶鐵牛奶罐、筷子或是寶特瓶裝沙等器具，就可與團員一起演出，還有機會獲得精美小禮物。1060331
(中央社)
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