菲媒再刊文 報導新南向政策

我要評比

菲律賓主流媒體持續關注「新南向政策」，「馬尼拉時報」（The Manila Times）今天全文刊登中華民國政府「新南向政策」立場的報導。

創立於1898年、菲律賓歷史最悠久的英文大報「馬尼拉時報」，今天在顯著版面以「台灣推動新南向」為題，以兩版全文刊登中華民國政府「新南向政策」立場的報導。

文中指出，中華民國總統蔡英文於2016年就任後，極力推動促進經濟發展並提升與鄰國關係的政策，其中重要政策之一即為「新南向政策」，目標在推動台灣與東南亞及南亞國家、澳洲與紐西蘭等國的區域及社會經濟合作。

報導說，台灣政府已採行簡化簽證措施及改善投資環境等具體作為，而2016年台灣與「新南向政策」國家間的商品貿易額達960億美元，同年這些國家赴台灣就讀學生達2萬9145人，來台旅客破153萬人，足見台灣與「新南向政策」國家關係密切。

文中進一步表示，台灣中小企業、農業、小型商業結構發展、醫療、教育、高科技、便利城市、汙染處理、打擊犯罪及改善基礎建設等經驗均可提供「新南向政策」國家借鏡，進而推動雙邊與多邊交流合作。

此外，台灣也將放寬外籍學生在台求學與工作之建教合作限制，延攬來自東協國家的台灣新移民教授東南亞語言，台灣企業可藉以提升外籍勞工生產力，教授語言的台灣新移民也可藉此賺取薪資並建立信心。

報導強調，「新南向政策」重要目標之一在於對區域和平、社會經濟發展做出貢獻，台灣做為國際社會負責任的一員，將持續積極參與區域經濟整合，尋求達成雙邊及多邊的經濟、貿易及投資協定機會。

文中總結，台灣政府已開始具體落實「新南向政策」，包括教授相關語言、鼓勵民間交流、協助中小企業南進、加強觀光交流及提升投資與經濟協定等，並已激起台灣人民對「新南向政策」國家的興趣。台灣未來也將在菲律賓等國舉辦商展，以展示台灣的「軟實力」並以合作方式嘉惠當地民眾。

台灣政府呼籲「新南向政策」國家的人民及政府與台灣合作，共同推動可創造互惠互利的「新南向政策」。

日前「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）專欄作家柴德（Jose Zaide）引述美國「財星雜誌」（Fortune），提及中華民國總統蔡英文名列第8全球傑出領袖，同時介紹「新南向政策」。

中華民國駐菲代表處說，這2篇報導有助增進菲律賓讀者全面瞭解「新南向政策」，以及台灣高度重視菲律賓、全力拓展台菲關係共創雙贏的意願。1060331

(中央社)