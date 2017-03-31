桃市抽驗清明應景食品 黃白麵豆干不合格
清明、兒童節連假即將來臨，桃園市政府衛生局今天公布市售應景食品抽驗結果，包括有黃麵、白麵違法添加防腐劑，豆干被檢出過氧化氫陽性，立刻遭下架回收。
桃園市政府衛生局表示，日前針對製造廠、販售場所、超市（商）及攤販等地點抽驗清明節、兒童節應景食品進行檢查，項目包括食品原料、糖果、飲料、潤餅皮、豆芽菜、草包、豆干與麵條等共計74件。
衛生局表示，檢驗結果有3件產品不合格，其中2件麵類食材(黃麵、白麵)皆違法添加防腐劑—苯甲酸，1件印干(豆干)產品被檢出過氧化氫陽性。衛生局責令業者下架回收，並將依法處辦，其餘產品皆符合規定。
衛生局提醒食品製造業者應依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規範製售食品，有關防腐劑的苯甲酸不可用於麵製品類產品，另有關過氧化氫雖常使用於豆製品的製程殺菌使用，但是在最終的產品中則不得殘留，除了規範外業者，也應注重製造場所的環境衛生與溫度保存。
另外，衛生局也提醒民眾在購買食品時，不要以產品色澤為取向，如果擔心食物中殘留過氧化氫，可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣，達到去除的效果。桃園衛生局並公布合格與不合格產品名單，提供消費者在購買時的參考。1060331
(中央社)
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