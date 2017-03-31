女團TWICE將發新專輯 回歸樂壇
南韓歌壇消息人士今天表示，TWICE將在6月進軍日本之前，於今年5月在南韓國內發表新專輯，回歸樂壇。
南韓媒體報導，女團TWICE自2015年10月發表專輯「The Story Begins」出道之後，只發表過迷你專輯和特別專輯，這次的5月專輯很可能是TWICE組合的第1張正規專輯，以此在進軍日本之前，鞏固當紅女子組合的地位。
南韓「日刊體育」指出，女團TWICE在南韓回歸樂壇之後，將繼續把人氣延續到日本，計劃6月28日在日本發行出道精選專輯「#TWICE」，包括「Like OOH-AHH」、「Cheer Up」、「TT」的韓文和日本版在內，共將收錄10首歌曲。
女團TWICE的日本官方Twitter一經開通，一天內粉絲人數就突破6萬，顯現TWICE超越國界的超高人氣。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。