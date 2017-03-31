基督城台灣好味道 宣導觀光最佳據點
觀光局駐新加坡辦事處配合政府新南向政策，最近首度進軍紐西蘭南島，並透過基督城裡台菜餐廳「小台北」異業結盟，擺放台灣觀光地圖，同時播放好山好水系列影片。
交通部觀光局駐新加坡辦事處轄區含括紐澳地區，紐西蘭也是新南向政策的重點地區。駐新加坡辦事處由於轄區龐大，過去紐西蘭最遠僅達北島的奧克蘭，這次則將戰線拉到南島基督城，也是推廣台灣觀光的最新突破點。
駐新加坡辦事處主任謝長明指出，「小台北」是南島基督城裡的台灣餐廳，餐廳裡有各種特色的台灣美食，也是台商主要聚集地點，諸如滷肉飯、自製香腸、台灣蛋餅、芋頭糕、肉羹湯、麻油雞都是極具特色的台灣美食。
他說，紅遍全球的台灣珍珠奶茶也能在「小台北」獲得味蕾的享受，讓不少當地紐西蘭人驚豔。
謝長明說，「小台北」是南島基督城裡的台灣餐廳，餐廳業者更主動宣揚台灣的美食及好山好水，不僅擺放台灣的觀光地圖，同時播放好山好水系列影片，讓享用台灣菜的紐西蘭客人邊吃邊欣賞美景影片，儼然成為台灣宣導觀光最佳據點。1060331
(中央社)
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