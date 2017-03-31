地下錢莊詐騙新招 兩頭A錢逼慘被害人

男子許凱弼以詐騙手法，讓被害人一次剝兩層皮，以年息120％支付高利貸。（陳鴻偉翻攝）

警方在許嫌公司起獲172餘萬現金、開山刀及毒品等證物。（陳鴻偉翻攝）

36歲男子許凱弼開設地下錢莊，被害人上門借錢時，要對方開即期支票當擔保，事後避不見面也不放款，逕行軋票兌現，被害人無助時，再由另一組人借他年息120%的高利貸，還不出錢就叫手下恐嚇毆打，許多人被逼得走投無路差點自殺，大同警方多日追查，今天一舉逮捕許在內的10名犯嫌。

警方指出，許嫌在光復北路經營財務公司，透過報紙、手機簡訊，發送「應急周轉」、「正派經營」廣告，但卻用詐騙的手法，一次狠剝被害人兩層皮，行徑冷血無良。

被害人求助時，「詐騙組」要求對方開支票當擔保，誆稱：「3天後就放款給你！」但事後就此失聯，並將支票拿去兌現，被害人驚慌無助時，「放款組」再和對方聯繫，表示可以借錢應急，視對方條件，年息從60%至120%不等，借100萬，每月要還6萬到12萬利息，有被害人走投無路，只好含恨借錢。

因利息過重，許多人無力償還，此時「討債組」就會出動，到對方住家、公司恐嚇，強取值錢財物，揚言接收公司，有被害人因不堪折磨打算尋短，有的則是搬到南部避難。

其中梁姓包商因付不出利息，被許叫手下圍毆，賴以維生的小貨車也被開走；謝姓髮廊老闆借50萬元，前後付了135萬仍未還清；黃姓生技公司業者，被騙開了3張支票，付150萬才脫身；更有1名李姓旅行社老闆，遭強索300萬，公司還要被拿走，總計1年多來，許嫌集團獲利超過千萬元。

大同警方經連月追查，兵分多路前往許嫌公司搜索，逮捕許及9名手下，查獲現款172萬餘元、21本存摺，另有3把開山刀、安非他命等毒品，原本囂張兇狠的許嫌，偵訊時為求交保，竟然全部承認犯行，但辯稱被害人也同意，全案依重利、恐嚇取財、傷害等罪審理中。

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(中時)