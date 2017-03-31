總統：2024年完成95%自來水普及率
台灣還有很多家戶沒有自來水，總統蔡英文今天視察台南曾文水庫防淤隧道工程時表示，預定2024年完成自來水95%的普及率。
蔡總統下午抵達全台最大的曾文水庫，且進入施工中、高達 47 公尺的防淤隧道消能池，她盛讚這項水利排沙的指標性工程，將提升台灣整體抗旱能力。
總統說，台灣必須優先提升現有水庫使用效率，透過排沙清淤，讓水庫多存些水，緩和旱季缺水問題。除曾文水庫外，南化水庫的防淤及白河水庫的防洪防淤，將分別在明後年完成，奠定南部下一階段水發展的基礎。
她指出，缺水始終考驗台灣人，劇烈氣候變遷更為台灣水環境帶來嚴峻挑戰，前瞻基礎建設包含了台灣整體水環境的提升，系統性解決缺水問題，確保灌溉用水穩定，預期周期性缺水困難，將獲得顯著改善。
蔡總統表示，將提升台灣飲水品質，加強集水區保育，避免水庫淤積；台灣很多家戶沒有自來水，一個現代國家不應該有這種現象，政府將持續鋪設管線，以2024年完成95%普及率為目標。
總統說，政府將支持各縣市整治河川及排水系統，目前規劃經費將可改善 200 平方公里容易淹水區，讓汛期來時泡水及民眾困在 2 樓的畫面逐漸絕跡。
她表示，將促進各縣市打造親水環境，讓一個城市有像日本京都的鴨川、法國巴黎塞納河的親水亮點，沒有惡臭危險，綠蔭倒影河面；這是台灣治水的未來，不缺水、不淹水、喝好水、親近水，是推動水環境升級的四大目標。
蔡總統說，綠能、數位、水環境、軌道工程及城鄉建設，這五個重點將讓整個國家動起來，這是執政團隊為台灣下一個 20 年提出的願景。1060331
(中央社)
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