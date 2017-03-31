新北樹林三多公托中心揭幕 開放登記
新北市樹林三多公共托育中心今天開幕，三峽北大公托中心及林口麗林公托中心，也即將在4月份陸續啟用，3家合計可再增加收托165名嬰幼兒。即日起開放登記至4月13日。
社會局長張錦麗表示，三多公共托育中心是由市府委託中華民國文教產業發展協會承辦，可收托55名0至2歲的嬰幼兒，即日起至4月13日下午5時止，開放登記，如登記超過收托名額，將於4月15日公開抽籤。
樹林三多公托中心位於三多國小內，形成0至12歲的快樂學習成長樂園，市府期許三多公托中心，帶給嬰幼兒健康、快樂及成長的公共托育服務。
三多公托中心一樓親子館，今天打造成「三多寶寶超市」，提供超市裡各式各樣的蔬菜、水果、肉類、鮮魚以及生活用品等教玩具。
市府社會局說，每家公托中心都附設親子館，至今服務已經衝破200萬人次，親子館成為社區民眾最喜歡的親子去處。
社會局表示，只要在4月6日、7日兩天，爸爸為自己的小寶貝餵食（餵奶）、洗澡、潔牙，並將畫面上傳到各公共托育中心臉書，每家公托中心前25對，就會送親子館主題活動體驗券1張。
市府鼓勵所有的好爸爸，要幫辛苦的媽媽分擔家務，讓寶貝可以健康快樂成長。1060331
(中央社)
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