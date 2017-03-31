台灣菜料理暨說菜競賽 中華醫大餐旅系奪冠

中華醫事科技大學餐旅管理系王禹璁、滕芷琪、邱勝治參加第3屆台灣菜料理暨說菜競賽，以台灣鯛魚入菜，製作「五味春絲潮鯛卷」和「旺萊酥鯛五柳枝」特色台灣菜。(曹婷婷翻攝)

中華醫大餐旅系老師黃裕文，學生邱勝治、王禹璁、滕芷琪。(中華醫大提供)

中華醫事科技大學餐旅管理系王禹璁、滕芷琪、邱勝治參加第3屆台灣菜料理暨說菜競賽，以台灣鯛魚入菜，製作「五味春絲潮鯛卷」和「旺萊酥鯛五柳枝」特色台灣菜，做一手好菜加上說一口好菜，一舉奪下大專組冠軍。

中華醫大餐旅系由黃裕文老師領軍，帶領王禹璁、滕芷琪、邱勝治3位同學組隊參賽，比賽主題規定以台灣菜及利用台灣鯛魚入菜，各組選手不僅要製作出秀色可餐、台味十足的菜餚，還要能清晰說明食材的特色與故事性，做唱作俱佳的完美呈現。

黃裕文表示，王禹璁、滕芷琪、邱勝治以「五動雙鯛耀台灣」為參賽作品主題，分別製作出開胃菜「五味春絲潮鯛卷」和主菜「旺萊酥鯛五柳枝」，菜名都有「五」，也都有鯛魚入菜，符合作品命名的意涵，希望能光耀台菜。

其中，開胃菜「五味春絲潮鯛卷」因應清明時節到來，用春捲皮切絲裹住鯛魚肉及鳳梨絲下鍋油炸至金黃酥脆，再搭配道地台菜冷盤必有的酸、甜、鹹、辣、香五味醬，不僅酥香脆也汁開胃；旁邊的配菜則取自傳統辦桌冷盤有烏魚子及九孔鮑的意象，雖以不一樣的方式呈現，卻保留了傳統台菜的精髓。

主菜「旺萊酥鯛五柳枝」則是用魚卷的方式呈現，鯛魚去大骨後取魚菲力，再捲入大蝦以及鳳梨絲，用鋁箔紙捆緊入鍋煮恰當時間後下鍋油炸至金黃，最後加入醬油、糖、烏醋及五柳蔬菜料燒至入味，展現經典台菜「五柳枝」的特色。果然獲得評審委員的青睞，拿下冠軍殊榮。

中華醫大餐旅系系主任陳南吟表示，學生們發揮在校所學專長，菜餚融入在地食材、節慶食材及故事性，說菜過程也表達清晰而能克敵致勝。

值得一提的是，選手之一的滕芷琪，高職原本念美工科，大學進入餐旅系後經過專業課程訓練及自我努力，不僅已考取中餐烹調丙級技術士執照，在這次比賽中更和同學合力摘下金牌。

(中時)