台中市環中東路潭子段貫通 用路人免繞路

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環中東路潭子段貫通，雙向各四線道，連接潭子區東、西兩地。（王文吉翻攝）

市議員賴朝國（左起）、蕭隆澤、建設局副局長臧澎田、潭子區長劉振村、市議員張雅旻等人出席環中東路潭子段通車祈福典禮。（王文吉翻攝）

市議員張雅旻（右起）、潭子區長劉振村、建設局副局長臧澎田、市議員蕭隆澤、賴朝國參加環中東路潭子段剪綵儀式。（王文吉翻攝）

市議員賴朝國（左起）、蕭隆澤、建設局副局長臧澎田、潭子區長劉振村、市議員張雅旻出席環中東路潭子段開通祈福典禮。（王文吉攝）。

台中市潭子區因鐵軌阻隔，東、西兩地發展失衡，市府建設局於鐵路高架化後，斥資1020萬元經費，進行環中東路貫通縫合工程，進度超前1個月完工，上午提前舉行通車典禮，包括建設局副局長臧澎田、市議員張雅旻、蕭隆澤、賴朝國及地方里長均到場剪綵，氣氛熱鬧。

臧澎田表示，環中東路貫通工程於今年1月施工，原訂4月完工，因工程順利，提前於本月底完工，潭子居民可擺脫鐵路阻隔兩側的不便。

蕭隆澤特別感謝副市長林陵三，於交通部長任內接受地方陳情建議，特地親臨實地考察，承諾協助環中東路縫合建設。

交通局、警方將視環中東路車流狀況，調整號誌時間、行車動線，後續鐵改局將封閉大興地下道，進行填平作業。

(中時)