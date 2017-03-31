爺孫戀修成正果？林靖恩被爆帶球嫁坤城

李坤城與林靖恩交往3年多，感情甜蜜。(取自李坤城臉書)

李坤城、林靖恩今年1月曾上利菁節目《麻辣天后傳》。(本報系資料照)

知名音樂人李坤城與小40歲女友林靖恩這段交往3年多的爺孫戀，不僅在台灣受到關注，也獲大陸網友熱烈討論，然而近日陸網就瘋傳爺孫戀已修成正果，更加碼爆料兩人在登記結婚時，林靖恩已懷有2個月身孕，不過全遭李坤城否認，直言：「靖恩大姨媽剛走2天。」

據《ETtoday》報導，李坤城受訪時稱因為最近與女友要上大陸節目，推測是為了炒話題才有這些傳聞冒出，同時也否認了結婚懷孕一事，表示女友大姨媽剛走2天，要過一陣子才會登記，還會趁這次赴大陸錄影時，順道與林靖恩在北京走走，看看紫禁城。

李坤城原本打算在林靖恩滿20歲生日，也就是去年11月15號當天結婚，後來卻臨時喊卡，原因是想讓女友好好度過20歲生日，而林靖恩也嬌羞表示不想讓生日與結婚紀念日在同一天。

(中時電子報)