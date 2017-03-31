百貨超市成長放緩 citysuper與JASONS改裝搶客

JASONS台北101店趕在季末重開幕，估計可帶動一成以上業績成長／圖／李麗滿

以進口商品過半為主力的百貨超市業，去年在食安議題平緩下，加上量販業積極擴大進口商品規模，相對業績亦從快速成長趨緩，其中citysuper首季業績僅有5%成長，而JASONS則在新店亦有個位數成長，為搶客，百貨超市積極辦活動，像是citysuper即祭出二年一度的澳洲美食節，消費滿額還可抽機票，而JASONS的台北101旗艦店則斥資一億改裝重新開幕，大幅擴增熟食區，並首度引進Sees CANDIES，有助全年業績增長至少10%

citysuper去年開出桃園台茂店，citysuper營運長劉朝雄強調，目前仍受好評，且去年並引進citysuper另一品牌LOG-ON，首號店進駐新竹巨城購物中心，預計今年準備北上開店，劉朝雄強調，市場競爭激烈，加上台灣整體零售都很困難，以前隨便做就有兩位數成長，現在要辦活動吸客，還要送機票吸引新客人上門，以首季來說，成長就只有個位數。還要持續辦活動、強化忠誠客互動以深化消費，目前citysuper全台店王仍是太平洋SOGO復興店，估年營業額逾10億元，為全台營業額最高的超市。

而JASONS全台24店，去年就有集團旗下社區超市頂好轉型為JASONS計有六家店，今年除了101全面改裝強力推出JASONS三代店，更強化熟食專區與甜點專區，以呼應台北101店為全台最新店型與最新商品的流行食尚中心。

(工商)