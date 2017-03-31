田調生創意！慈惠醫專數創畢業展開始
田調生創意！慈惠醫專數位媒體創意設計科今天起連15天展開畢業成果展，同學以「創視冀」為主題、透過飛魚的視角挖掘在地文化，全場共有14組創作，每位同學為激發創意，都實地田調做觀察，透過親眼所見打造出專屬的文創世界。
慈惠醫專表示，今年以「創造出充滿視覺饗宴、人們所冀望的未來」為題，要求學生挖掘在地文化，以及更多被忽略遺忘的地方、歷史及文化意義，盼學生能深入了解自己的作品意涵，同時也能向大眾進行最精闢的講解。
捕魚季桌遊設計組組員吳佳琪說，為了落實畢業展宗旨，全組人特地到嘉義魚市場進行田野調查，待資料蒐集完成後，全組進行桌遊及美工設計，每一個關卡都是經過考證得來的，因此此款桌遊非單純的遊戲，內容包含漁業的知識及漁村的生活體現。
愛呷大作戰組員潘姿宇說，全組人都有偏食的習慣，所以特地到幼稚園做查訪，得知小朋友的偏食狀況後，以此為出發點創造出一系列文創品，當中將紅蘿蔔、苦瓜等5種蔬果做成蠟燭，以將偏食習慣燒毀為創意，宣導大家不要有偏食的壞習慣。
「創視冀」組員謝雅婷說，這次的創世冀是大家投票出來的虛造星行，以透過飛魚形象的火箭筒為主，透過飛魚的視角去看這個星球特有的特色，而會以飛魚當作主角，是因飛魚是靠肚子的力量撐起飛行，這與創作者的創意能量一樣，因此自比為飛魚。
(中時)
關鍵字：慈惠醫專
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