阻年改再提版本？府：沒有指示國會不要提案

媒體報導，總統府緊急指示民進黨團勿再提案，應以年改會版本為主，以免烽火四起。民進黨立法院黨團今天決議，將以年改會版本作為黨團版，並保留個別立委提案修正空間。總統府發言人林鶴明今表示，國會討論的討論是自主多元，沒有府方指示國會的狀況，程序尊重國會，希望盡速通過。

林鶴明指出，年金改革法案本來就是政府相當重視並推動，這個法案目前在立法院審議，關於年金的研議，之前透過國家年金改革委員會討論及年改國是會議凝聚，提出各項的具體方向，行政部門已經凝聚相當具體方案，讓改革目標能夠達成。

他說，討論過程中，各界都能廣泛討論、溝通，讓這個制度能夠成功，後續法案在國會中，總統府也尊重國會審議，執政黨對於年金改革的態度都是一致的，也沒有媒體說到，沒有共識的狀況。

至於國防部建議，本會期不要處理年改草案？林鶴明說，國防部應該對外說明，但還是希望能在既定的時程推動，這部分就是按照國會審議程序，包括行政機關都會後續提出。

行政部門經過年金改革會議及國是會議，已經提出完整計畫，後續程序尊重國會。但對總統府來說，年金改革是非常重要的法案，和前瞻基礎建設計畫一樣，都是重中之重的，攸關台灣經濟發展及整個世代長期的退休生活問題，希望盡速通過。

(中時)