東隆宮捐贈400萬抓斗資源回收車給東港鎮公所
回饋鄉親！屏東縣東港鎮唯一一輛抓斗資源回收車，在去年強颱莫蘭蒂肆虐時不幸殉職，不久後梅姬颱風又來襲，鎮內再度滿目瘡痍，鎮長徐志雄只好帶隊徒手清理家園，東隆宮董事長伍水源見狀後，決定為地方盡份心，31日捐贈1輛近400萬的抓斗車給公所。
伍水源說，去年梅姬颱風過境後，鎮內四處可見倒塌的路樹、吹落的廣告招牌及鐵皮，同時也見到徐志雄帶隊徒手清理環境，一問之下才知道，原來鎮內唯一1輛抓斗資源回收車已在前一個颱風時毀損，而公所沒有多餘的經費可購新車。
「一定要幫忙的。」他說，為了回饋鄉親、為地方盡份心，在與溫王爺請示後，決定捐贈1輛15噸級、近400萬的抓斗資源車給東港鎮公所，相較舊的只有8噸級的抓斗車，勢必可以迅速、有效地清潔鎮內環境，給民眾1個乾淨的陣容。
徐志雄說，很感謝東隆宮的捐贈，有了在地能量的支持，東港鎮一定會越來越好，而這個拋磚引玉的動作，盼能帶來更多的效應響應，大家一起來為東港打造更好的生活環境。
(中時)
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