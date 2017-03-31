大同醫院日照中心運動會 老少同樂
高雄市立大同醫院利用大同國小閒置教室開辦日間照顧中心「福樂學堂」，1年多來成為許多長輩上課歡樂的地方；今天長輩們與大同國小幼兒一起舉辦老幼共融運動會，小朋友天真容顏化解老人家稍為嚴肅的面容，老少同樂。
第1屆大同福樂盃日間照顧中心聯合世代老幼共融運動會，由大同福樂學堂長輩30名、大同國小幼兒60名、幼兒家長10名及長青中心日照長輩10名組成團隊，在大同國小舉行。
大同福樂學堂以醫療保健觀點出發，透過行為科學和長輩溝通，設計各種動靜態活動，讓長輩參與，並進行正常的生活。
運動會形式仿照奧林匹克運動會，有20名防護員，由高醫運動醫學系設計活動課程，包含鉛球、鐵餅、標槍、棒球九宮格、接力、競走、障礙等田競賽，提升日照中心長輩普遍上下肢肌力弱點，挑選合適的比賽器材，促進長者與幼兒的運動熱誠。
大同國小校長林鶴貞說，幾次老幼共學的經驗，發現有些長者和小朋友當同學，不僅樂在學習，也獲得成就感；學習過程中，祖孫相處時間拉長，互動頻繁，增進彼此情感。
大同醫院院長吳文正表示，大同福樂學堂開辦1年多來，成功將大同國小閒置教室改建成日照中心，透過空間再利用，創造社區活化的契機，讓長輩可以就地安養，此案例可作為其他校舍與區域的範本，再將其他閒置空間做充分利用。
社會局長姚雨靜、衛生局副局長蘇娟娟、高醫大校長劉景寬、小港醫院院長侯明峰等人今天也出席運動會，幫長輩們及小朋友加油。
(中時)
關鍵字：高雄市立大同醫院
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