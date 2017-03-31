北韓取回金正男遺體 意圖湮滅謀殺證據
分析家說，北韓取回領導人金正恩異母兄長金正男的遺體，目的是要湮滅平壤政權參與謀殺的證據。北京官員今天證實，金正男的遺體已送抵北韓。
中國大陸外交部發言人陸慷在例行記者會說：「在馬來西亞死亡的北韓公民遺體及相關北韓公民，今天經由北京返回北韓。」
金正男是北韓已故領導人金正日的長子，2月13日在馬來西亞吉隆坡1座機場遭人以神經毒劑VX殘忍殺害，使這個可能會要求在金氏王朝接班而令北韓當局難堪的人物就此消失。
金正男遭謀殺引發馬來西亞和北韓的外交爭端，雙方互相驅逐對方大使，還禁止對方的公民離境。雙方日前宣布達成協議，解除出境禁令，而馬來西亞將金正男遺體送回北韓。
分析家說，北韓將立即處理掉遺體，以圖掩蓋此事。
原為脫北者的國家安保戰略研究所研究員金光進（Kim Kwang-Jin，譯音）說：「他們將燒掉遺體。」
金光進說，北韓將宣布這名男子自然死亡，然後怪罪南韓和美國挑起爭議。
由於死者身上的北韓護照名為金哲（Kim Chol），北韓拒絕證實受害人是金正男。（譯者：中央社羅苑韶）1060331
(中央社)
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