聚酯纖維工廠火警 消防破管救災

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桃園市幼獅工業區內一家生產聚酯纖維的工廠，今天下午傳出大火，由於現場堆積部分易燃物品，火勢一發不可收拾，消防人員緊急破壞風管降溫，才順利控制火勢，所幸無人傷亡。

桃園市政府消防局表示，位於楊梅區新榮路一家工廠，下午4時52分傳出火警，消防局第二大隊幼獅分隊獲報後，出動18輛消防、救護車，49名消防人員前往支援。

消防局表示，起火層為3樓建築內的風管，加上現場堆積部分易燃物品，火勢一發不可收拾，經消防人員破壞風管，並從開口注水降溫，才將火勢控制。

整起火勢所幸無人傷亡，至於確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。1060331

(中央社)