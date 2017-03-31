蝶戀花未付康姓駕駛喪葬費 北市重罰百萬

我要評比

蝶戀花旅行社遊覽車翻車意外歷經1個多月，台北市要求蝶戀花應付康姓駕駛死亡及喪葬費，共新台幣243萬元，卻未獲回應，勞動局認為蝶戀花毫無遵守法律心態，重罰100萬元。

蝶戀花旅行社在2月13日發生遊覽車翻車意外，造成重大公安事件，勞動局認定，康姓駕駛在執勤罹難，屬職業災害事件。

勞動局事後檢查確認蝶戀花旅行社是康姓駕駛雇主，需依勞動基準法規定給付死亡補償及喪葬費責任，合計45個月工資，達243萬元。

北市要求蝶戀花在3月24日前給付遺屬費用，但皆未獲任何回應，勞動局認為蝶戀花旅行社毫無改善及遵守法律心態，受責難性嚴重，31日依法重處100萬元。

勞動局表示，業者依法應給付職災補償金額多達243萬元，法律義務責任重大，但業者對於職災案件皆不處理回復，毫無改善及遵守法律心態，經審慎衡酌違法情節後，決定重懲100萬元。1060331

(中央社)