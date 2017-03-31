李明哲妻擬赴陸 陸委會籲陸方安排探視

陸委會副主委邱垂正今天指出，民進黨前黨工李明哲的妻子李凈瑜近日計畫前往北京探視先生，籲請陸方給予家屬便利，並盡快安排探視及會見。

李明哲19日自澳門入境大陸廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已13天。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光29日在例行記者會中表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。但未明確指出李明哲被關押在何處。

李凈瑜今天召開記者會表示，將放棄聘請律師，不做法律性無謂辯護，並決定親自前往北京瞭解狀況營救先生。

對此，行政院大陸委員會副主委邱垂正告訴中央社記者，李明哲家屬的焦慮及訴求，陸委會可以理解，對於家屬的決定也予以尊重。陸委會及海峽交流基金會將全力給予家屬必要的協助。

他要求陸方即刻說明李明哲被關押的地點、所涉法令及限制人身自由時間，並依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的通報機制通報。

邱垂正籲請陸方盡速安排家屬探視及會見，對於家屬的訴求，給予便利，以保障當事人應有權益。1060331

(中央社)