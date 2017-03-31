西門紅樓推親子市集 歡度兒童節
兒童節連假來了！西門紅樓推出「浮士德的冒險」親子主題市集，引進文學元素，結合藝術、哲學和創意活動，讓大小朋友化身故事中的浮士德博士，體驗中世紀神秘冒險，送好書給偏鄉學童，一起歡度兒童節。
西門紅樓將在4月3日、4日舉辦「浮士德的冒險」親子市集，今年與誠品文化藝術基金會合作，邀請民眾捐出好書，送給偏遠地區的孩子。活動當天民眾憑二手書就可換取一張闖關卡，只要寫下捐贈該書的心意和祝福，就可獲精美紀念品；4月3日還有街頭舞蹈表演及小丑先生魔術互動。
配合兒童節歡樂的節慶氛圍，西門紅樓16工房推出「趣玩紅樓─美感工坊」系列活動，4月1日起連4天舉辦手作坊，以親子陪伴概念出發，包括迷你機器人飾品DIY、麻糬兔繽紛項鍊、3D列印舞台架pick造型皮格收納包，讓親子共同動手製作，將學習與遊戲結合。
(中時)
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