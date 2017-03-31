幾米繪本溫暖相伴 音樂廳許願望

台灣國樂團將演出幾米同名繪本「如果我有一個願望」劇場音樂會。(台灣國樂團提供)

大、小朋友熟悉的兒歌《小星星》，在作曲家伍卓賢的巧妙設計下，以國樂編制全新改編，將由台灣國樂團在幾米同名繪本「如果我有一個願望」改編的劇場音樂會中演出。

幾米劇場音樂會《如果我可以許一個願望》，是台灣國樂團首度以幾米繪本為主軸的劇場音樂會，也是幾米的繪本作品首次以國樂的型式搬上舞臺。幾米擅長用繪本作品來反映人生百態，此繪本講述一個小男孩夢見自己在海邊遇上一盞神燈的故事，而撿到神燈的小男孩並非有著標準許願的精彩冒險，而是什麼願望也沒許的展開一場和內心的對話旅程。透過劇中每個角色的願望，以及主角小男孩在夢境中的奇幻旅程，帶給大小朋友們無比的勇氣去實現自己的願望。

台灣國樂團表示，「如果我可以許一個願望」樂曲部分共分成《序曲》、《海邊的神燈》、《每分每秒都有人在許願》、《神燈神燈》、《也許世上無魔法》、《媽媽的畫廊》、《大作戰》以及《如果我可以許一個願望》等九首曲子，透過聽覺，為這個故事建構了動人的畫面。

這場音樂會由閻惠昌擔任指揮，臺灣國樂團演奏團員高音笙陳麒米及二胡葉維仁也將化身繪本中角色，與主角小男孩進行音樂對話，搭配歌、舞、偶戲呈現，共同編織幾米繪本中的音樂夢境。

音樂會將於4月1日與4月2日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)