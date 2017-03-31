連假九族浪漫薰衣草 入園580元特惠
南投縣魚池鄉九族文化村薰衣草盛開，為配合花季及連續假期，園方推出特惠價，即日起至4月16日，入園只要580元，再送日月潭纜車當日免費搭乘，提供全家、親子共度假期。
園區表示，仲春4月天是百花最繽紛的季節，歡送櫻花的繁華、春樹綠意山頭的時節，九族水沙連花園推出花季二部曲「紫戀薰衣草」活動，把歐洲花園佈置得像春天普羅旺斯的紫色風情畫，尤其中央噴泉區為主軸的數萬株紫色薰衣草在春風中微動，情境迷人。
配合紫戀薰衣草活動，九族文化村另推紫戀音樂會，4月的每個周末都邀請優質的樂團到花園作戶外接力演出，包括PAGASUS STRING QUARTET飛馬弦樂四重奏、台灣陶笛樂團、台灣絲竹室內樂團、欣悅室內樂集、樂樂莫札特樂團等，提供醉人的周末音樂饗宴。
另有邱比特的射箭聯誼，在九族泰雅射箭場舉辦射箭聯誼活動，用邱比特愛神的箭，將為你搭起友誼的橋樑，用自己的雙手抓住幸福的愛情。
(中時)
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