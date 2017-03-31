花蓮恙蟲病例近5年最高 衛生局籲掃墓民眾做好防護
前正值清明掃墓時節，據衛生福利部疾病管制署資料顯示，至今年3月27日止，全國恙蟲病數70例，其中花蓮縣佔22例，為近5年同期最高。
花蓮縣衛生局提醒，今年恙蟲病流行季節似有提早趨勢，呼籲民眾清明節將至，掃墓祭祖或相偕至山區活動，可能會接觸到恙蟎孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病的風險，鄉親應作好自我防護措施，以降低感染恙蟲病的機會。
花蓮縣衛生局李宏滿局長說明，由疾病管制署歷年的疫情資料分析顯示，各縣市均有病例分布，且以離島及山區縣市病例數較多，台灣全年於4至5月間病例數開始上升，7月時到達高峰，而今年2月縣內恙蟲病通報數即高於近5年同期，似有提早流行趨勢。
李宏滿指出，恙蟲喜歡停留於草叢中，伺機落入動物或人類身上，因此行走於草叢中遭恙蟲叮咬而罹患恙蟲病的機會較高，通常在被具傳染性恙蟲叮咬的部位會形成焦痂（eschar），潛伏期通常為9-12天，並伴隨有發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀，約發燒1週後，在軀幹出現暗紅色的丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失。
恙蟲病若未經妥適治療，致死率可高達60％，經治療死亡率則小於5％。李宏滿籲請民眾落實「自我保護」，掃墓時應穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，紮緊袖口、褲管口，把襯衣紮入褲腰內和塗抹驅蟲劑，以避免恙蟲叮咬，返家後立刻更衣、洗澡，特別是重要部位如腋窩、腰部、鼠蹊部等皮膚柔軟部位要加強清潔。
(中時)
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