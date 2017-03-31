性通緝犯逃亡遭逮 女友癡心換絕境
吳姓男子涉妨害性自主遭高雄地方法院檢察署通緝，他四處躲藏，最近落腳西螺果菜市場附近租屋，在市場內擔任捆工，30日被雲林縣警局偵三隊、虎尾分局緝捕到案。
雲林縣警局表示，新北市外拍女模遭性侵害通緝犯性侵殺害，媒體大幅報導，因此，為免除民眾恐慌，縣警局成立專案小組全力緝捕在逃的性犯罪加害人。
警方從線報得知遭高雄地院通緝的性侵害犯吳姓男子在雲林棲身，查證後確認吳嫌最新落腳處在西螺果菜市場附近，30日晚上八點突襲逮捕歸案。
吳姓男子落網後表示，逃亡期間為恐遭警方緝獲而四處躲藏，靠四處打零工維生，勉強渡日，2年前結識周姓女子未婚產下1子，為求三餐溫飽，遂搬至西螺鎮果菜市場附近租屋，並至市場內擔任捆工，每月約有新臺幣6萬元收入。
周女為吳嫌準備盥洗衣物至警察局時，向吳嫌表示若生活過不去，會把他贈送的金項鍊變賣，吳嫌才向女友坦承金項鍊是假的不值錢。
周女向警方表示，經濟狀況不佳，已聯絡社會局代為安置小孩，警方也為周女母子處境感到同情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。