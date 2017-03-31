性通緝犯逃亡遭逮　女友癡心換絕境

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雲林警方逮捕在吳嫌租屋處逮捕他歸案。（雲林縣警局提供）

吳姓男子涉妨害性自主遭高雄地方法院檢察署通緝，他四處躲藏，最近落腳西螺果菜市場附近租屋，在市場內擔任捆工，30日被雲林縣警局偵三隊、虎尾分局緝捕到案。

雲林縣警局表示，新北市外拍女模遭性侵害通緝犯性侵殺害，媒體大幅報導，因此，為免除民眾恐慌，縣警局成立專案小組全力緝捕在逃的性犯罪加害人。

警方從線報得知遭高雄地院通緝的性侵害犯吳姓男子在雲林棲身，查證後確認吳嫌最新落腳處在西螺果菜市場附近，30日晚上八點突襲逮捕歸案。

吳姓男子落網後表示，逃亡期間為恐遭警方緝獲而四處躲藏，靠四處打零工維生，勉強渡日，2年前結識周姓女子未婚產下1子，為求三餐溫飽，遂搬至西螺鎮果菜市場附近租屋，並至市場內擔任捆工，每月約有新臺幣6萬元收入。

周女為吳嫌準備盥洗衣物至警察局時，向吳嫌表示若生活過不去，會把他贈送的金項鍊變賣，吳嫌才向女友坦承金項鍊是假的不值錢。

周女向警方表示，經濟狀況不佳，已聯絡社會局代為安置小孩，警方也為周女母子處境感到同情。

(中時)