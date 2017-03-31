弘道照顧秘書 字典沒有放棄

照顧秘書羅素蓉陪伴服務對象洪大哥複習復健運動。（弘道提供）

弘道老人福利基金會在潮州推動走動式暨居家照顧服務，提供專業且多元照顧，其中，照顧秘書羅素蓉，不放棄每位個案自立恢復的機會，協助比她還要高壯許多的個案復健、運動，幫助個案從中風癱瘓，漸漸復原到自行穿褲子，令人動容。

52歲的羅素蓉為弘道照顧秘書，在弘道從事照顧服務已經6年，她說，會開始從事照顧服務的行業源自於第一份工作的影響，回憶起首次接下私人看護的工作，自己碰上了優質雇主，雇主對我很好，且信任並肯定我的照顧技巧，讓我從此對照顧服務工作產生了信心，結束工作契約便去進修考照，從此和照顧服務有著特殊的緣份。

她說，在服務上遇到讓自己最困難也最有成就感的服務對象就是今年55歲的洪大哥，他在10多年前中風左側癱瘓，因沒有持續復健而逐漸失能，第一次到他家時，瘦小的她猶豫著不曉得怎麼移動他。

同時，因洪大哥體型壯碩、張力太大，羅素蓉開始試嚐試許多照顧及移位方式來幫助對方。她看著年邁的老媽媽拖著瘦弱的身體使著蠻力幫忙洪大哥的生活起居，她決定帶洪大哥去尋找更專業的復健幫忙。

於是，她透過與專業復健診所的復健師配合，慢慢在居家幫忙洪大哥復習簡易關節運動，漸漸地，他已能逐漸自己從床上移位至輪椅上，也學會自行拉上長褲。

她說，自己能幫忙的事雖然有限，但只要不放棄任何一個機會，就有機會去改善或幫忙每一位服務對象，這樣的服務才有愛、才有尊嚴。

(中時)