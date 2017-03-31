男半月偷6車終於栽了！ 被偷車主騎機車一路緊跟

張嫌偷貨車代步，開到翻車。(許素惠翻攝)

張嫌被移送法辦。(許素惠翻攝)

有毒品竊盜多項前科的43歲張本源，近半月來偷了至少6輛車代步，為了順利得手，他都只偷好下手的貨車，日前在土庫還開到翻車，昨日在北港又偷了一輛，結果被車主發現，一路騎機車尾隨，直到元長某路口停紅燈時，車子趕緊上前要將車子熄火，沒想到他反抗，還將車主毆傷後加速逃逸，車主趕快報警，北港與虎尾警分局員警聯手追緝，終於將他逮獲，由於人贓俱獲，他百口莫辯，訊後被依搶奪、竊盜與傷害等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

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(中時)