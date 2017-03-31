【有片】陽光、遊艇、比基尼 瑞士公主辛吉絲也嘻哈
「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）變皇后了，不過是「皇后區的皇后」！原來是辛吉絲和搭檔詹詠然，偷閒與團隊上遊艇享受邁阿密的熱情陽光。詹詠然放了台灣饒舌天后葛仲珊的歌曲「皇后區的皇后」，連辛公主也一起「嘻哈」，high到不行！
「在Miami也要一起皇后區的皇后！」詹詠然在臉書開心po出團隊在遊艇上同樂的影片，也有粉絲留言說：「辛公主嘻哈起來特別喜感XD」。
「辛然配」在印地安泉攜手封后，轉戰邁阿密也一路殺進女雙4強，休兵兩天讓整個團隊可以稍稍放鬆，詹詠然還在臉書po出和辛吉絲的比基尼照。兩人充電之後，明早將與印度米爾莎（Sania Mirza）／捷克史崔可娃(Barbora Strycova)拚搶決賽門票。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。