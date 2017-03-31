【有片】陽光、遊艇、比基尼 瑞士公主辛吉絲也嘻哈

詹詠然（左）與辛吉絲穿比基尼自拍合照。（取自詹詠然臉書）

詹詠然、辛吉絲團隊在邁阿密的遊艇上大跳葛仲珊饒舌中文歌「皇后區的皇后」。（取自詹詠然臉書）

「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）變皇后了，不過是「皇后區的皇后」！原來是辛吉絲和搭檔詹詠然，偷閒與團隊上遊艇享受邁阿密的熱情陽光。詹詠然放了台灣饒舌天后葛仲珊的歌曲「皇后區的皇后」，連辛公主也一起「嘻哈」，high到不行！

「在Miami也要一起皇后區的皇后！」詹詠然在臉書開心po出團隊在遊艇上同樂的影片，也有粉絲留言說：「辛公主嘻哈起來特別喜感XD」。

辛吉絲（左起）與詹詠然、詹皓晴在邁阿密海濱合照。（取自詹詠然臉書）

「辛然配」在印地安泉攜手封后，轉戰邁阿密也一路殺進女雙4強，休兵兩天讓整個團隊可以稍稍放鬆，詹詠然還在臉書po出和辛吉絲的比基尼照。兩人充電之後，明早將與印度米爾莎（Sania Mirza）／捷克史崔可娃(Barbora Strycova)拚搶決賽門票。

(中時電子報)