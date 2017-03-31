男子闖越平交道遭撞死 台鐵宜蘭線受影響

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4208次區間車約有200名乘客，台鐵已派車接駁。（台鐵提供）

4208次區間車在四城與宜蘭站間，因撞到一名闖越平交道的男子而暫時停駛。（台鐵提供）

（20：04更新）一列從樹林站發車、預定今天（31日）下午6時33分抵達終點蘇澳站的4208次區間車，從四城站發車後，撞到一名闖越平交道的男性行人，男子當場無生命徵象，目前列車改為西正線雙向單線行車，晚間7時19分恢復雙線通車，有12班列車受到影響，誤點196分，約4100人行程受到事故影響。

4208區間車是下午3時12分從樹林站發車，預計下午6時33分抵達終點站蘇澳站，今下午5時57分抵達四城站後，預計4分鐘後到達宜蘭站，但區間車才剛發車，就在四城與宜蘭站間一處平交道，撞上一名男性行人。

台鐵指出，該班區間車約有200名乘客，多為通勤的學生，台鐵已派車接駁，晚間7時該班區間車放行，經清理現場後，晚間7時19分恢復雙線通車。初步了解，死者是年約6旬的莊姓男子，事故發生原因由鐵路警察調查中。

(中時)