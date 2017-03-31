杜絕毒品入侵校園 宣導活動滿堂彩

警方防制毒品宣導受肯定。(沈揮勝翻攝)

南投縣政府警察局與該縣少年輔導委員會為防制毒品入侵校園，宣導青少年遠離毒害，提倡青少年正當休閒娛樂活動，預防青少年偏差行為及被害，營造優質成長環境。今天下午與南投縣玉蘭國際獅子會，在營北國中舉辦青少年法律宣導活動，以「反吸毒、反詐騙，反飆車、反霸凌」為活動主軸，主要為防制毒品入侵校園、青少年遠離毒害，以及青少年法律常識，培養孩子禮貌尊重、善良誠信、樂於負責任及遵守法治之精神，並在志工與學生們的互動下，引導學生遠離毒害之基本常識，獲得在場300餘名學生與民眾的滿堂彩。

該活動主題，是針對青少年較容易觸法行為態樣，包含拒絕毒品、拒當車手、反霸凌等及如何避免被販毒集團利用等法律常識宣導活動，透過警察局「春風法律劇團」志工話劇演出，讓學生認識毒害及勇敢說NO ，在話劇結束後，舉辦有獎徵答，在巧妙演出下，達到法律生活戲劇化之宣導效果。

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(中時)