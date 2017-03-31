菲政府軍清剿菲共 雙方13死4傷
在菲律賓共產黨宣布單方面停火前夕，政府軍在與共產黨游擊隊新人民軍爆發2場戰鬥，造成雙方共13人死亡、4人受傷。
菲律賓陸軍第80步兵營營長卡班班（Randolf Cabangbang）今天在1份報告中說，士兵清剿奎松省（Quezon）新人民軍，雙方於昨天下午2時左右在納卡爾將軍鎮（General Nakar）相遇。
卡班班說，經過數小時激戰，政府軍擊斃10名新人民軍成員，但也有2名士兵陣亡、另2名士兵受傷。
在東納卯省的馬蒂市（Mati）郊區，陸軍第20步兵營士兵於昨天上午11時50分與新人民軍發生戰鬥，營長札格拉（Ramon Zagala）說，政府軍擊斃1名新人民軍成員，有2名士兵受傷。
札格拉說，政府軍的迫擊砲彈擊中新人民軍的營地，對方於30分鐘後潰逃。
菲律賓共產黨稍早前表示，將在3月31日宣布單方面停火，作為與菲政府於4月2日展開第4輪和談的善意回應。
軍方表示，新人民軍近日接連在各地騷擾商家並襲擊軍警哨站，迫使軍方回擊。
菲律賓政府和談首席談判員貝約（Silvestre Bello III）今天說，雙方的流血戰鬥不會影響和談程序的進行，「從另一個角度來看，這給了我們加快和談的理由」。1060331
(中央社)
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