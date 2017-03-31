傳總統阻黨團提年改版本 總統府否認

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外傳總統蔡英文致電民主進步黨立法院黨團，要求年金改革要以年金改革委員會版本為主，總統府今天表示，國會的討論是自主多元的，不會有這種狀況。

政府推動年金改革，有媒體報導指出，民進黨立委對年改會版本有意見，打算推出修正版做為黨團提案，而為化解反彈壓力，避免樹敵太多，府院除了調整勞保費率上限外，更緊急指示民進黨團勿再提案，應以年改會版本為主，以免外界解讀為黨籍立委打臉年改會。

對於蔡總統是否致電要求立院黨團不要另提版本，總統府發言人林鶴明今天受訪表示，國會的討論是自主多元的，不會有這種狀況。

林鶴明重申，關於年金改革法案的研議，之前已透過國家年金改革委員會長期討論，以及年初年改國是會議的凝聚，提出各項具體方向，行政部門也已擬具相關方案，以確保這些改革目標能夠達成。

林鶴明說，在討論的過程中，政府歡迎也期待各種對年金改革的意見、想法都能廣泛討論、完整溝通，讓這個制度能夠成功。

林鶴明指出，總統府尊重國會的審議，執政黨對於年金改革的態度也一直堅定且一致，沒有所謂沒有共識的情況。

對於國防部建議本會期不要處理軍人年改草案，林鶴明則表示，這部分應由國防部繼續說明，但政府的態度是尊重國會的審議程序，按照既定時程推動。1060331

(中央社)